الاحتلال الإسرائيلى يقمع مسيرة بمناسبة ذكرى يوم الأسير قرب رام الله

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، مسيرة شعبية بمناسبة يوم الأسير الفلسطينى عند المدخل الشمالى لمدينة البيرة قرب رام الله.

وأفاد شهود عيان نقلا عن اليوم السابع، بأن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين فى المسيرة السلمية بالقرب من حاجز مستوطنة بيت إيل الاحتلالى (DCO) شمال شرق مدينة البيرة، ما أدى لتفرقة المتظاهرين الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بالاحتلال الغاشم، والسياسية الإسرائيلية التعسفية بحق الأسرى الأبطال، واستمرار سياسة الاعتقال الإداري.