أردوغان يعلن عن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 جوان

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 جوان المقبل.

ويأتي إعلان أردوغان عقب اجتماعه بحليفه الرئيسي دولت بهجلي زعيم الحزب القومي الرئيسي في تركيا لبحث اقتراح إجراء انتخابات مبكرة في أوت .وكان زعيم حزب الحركة القومية قد أثار مفاجأة، أمس الثلاثاء، عندما طالب الحكومة بعدم الانتظار حتى موعد 3 نوفمبر 2019 لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وقال بهجلي في اجتماع لنواب "حزب الحركة القومية" في أنقرة أنه بدلا من ذلك يجب إجراء الانتخابات في 26 أوت 2018.

ولم يكن المعلقون السياسيون يتوقعون تصريحات بهجلي، إذ إن حكومة الرئيس أردوغان أكدت مرارا إنه لن تكون هناك انتخابات مبكرة.ودام الاجتماع، الذي كان مرتقبا جدا بين أرودغان وبهجلي، نصف ساعة فقط، بحسب ما أعلنت الرئاسة، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.وستشكل هذه الانتخابات علامة فارقة في التاريخ التركي لأنه من المقرر بعدها البدء في منح رئيس الدولة المزيد من السلطات، بحسب استفتاء أفريل 2017.وكانت الحكومة أعلنت، الثلاثاء، أنها ستجري تقييما لدعوة بهجلي.وشكل أردوغان تحالفا قويا مع حزب الحركة القومية، في الأشهر الأخيرة، بهدف خوض الانتخابات معا، ولم تظهر أي خلافات علنية بين الحزبين مؤخرا.

وكان بهجلي، الذي يقود حزبه منذ 1997، من كبار منتقدي أردوغان، إلا أنه تحالف مع الرئيس منذ الانقلاب الفاشل في جويلية 2016.