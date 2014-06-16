هامل يؤكد على التحديات الأمنية المشتركة بين الشرطة الجزائرية ونظيرتها الأمريكية

أكد السيد اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني اليوم بمقر مديرية الإدارة العامة على هامش إستقباله لسفير الولايات المتحدة الأمريكية المعتمد بالجزائر، "جون ديروشر "، على التحديات الأمنية المشتركة بين البلدين والتي تفرض توفير استجابة موحدة وشاملة لمختلف أشكال الإجرام على الصعيدين الدولي والإقليمي، حيث أشاد الجانبان بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين لاسيما في المجال إرساء أسس تعاون دولي أمني متكامل وسبل تعزيزه، من خلال دعم مجالات تبادل التجارب والخبرات في مجال التكوين المتخصص، استعمال التكنولوجيات الحديثة في العمل الشرطي لتطوير الأداء ومواجهة التحديات الأمنية، كالجرائم المستحدثة والعابرة للحدود، كما أعرب هامل عن استعداد وجاهزية المديرية العامة للأمن الوطني لترقية آفاق التعاون الأمني بين الشرطة الجزائرية ونظيرتها الأمريكية في مجال محاربة الجريمة وتبادل الخبرات وتعزيز القدرات العملياتية في إطار التعاون الثنائي أو عبر آليات وهيئات التعاون الدولية والإقليمية وفقا لتطلعات قيادة البلدين، من جهته، أشاد سفير الولايات المتحدة الأمريكية المعتمد بالجزائر، باحترافية الشرطة الجزائرية ودورها الأساسي على المستوى الإقليمي والدولي، كما أعرب بدوره عن استعداده لتطوير أفق وميادين التعاون بين شرطة البلدين، مواكبة للتطورات والمستجدات الحاصلة في مجال الجريمة وسبل مجابهتها.

م.إ.طوبالي