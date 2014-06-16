مقتل فلسطينيين وإصابة العشرات برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل مواطنين اثنين وإصابة العشرات خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم بالجمعة الرابعة لـ "مسيرة العودة" في غزة.

وسبق أن أفادت وكالة "وفا" بمقتل شاب فلسطيني جراء إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه قناص إسرائيلي شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة، اليوم.وتم نقل الشاب البالغ من العمر 25 عاما إلى المستشفى، ليلفظ أنفاسه الأخيرة هناك.وبذلك ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ 30 مارس الماضي إلى 35 قتيلا، وأكثر من 4 آلاف جريح برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة.وتتواصل المسيرات السلمية الشعبية للجمعة الرابعة على التوالي في غزة، على مقربة من السياج الفاصل شمال وشرق قطاع غزة.