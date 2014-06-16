مقتل فلسطينيين وإصابة العشرات برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

شريط الاخبار
من الطاوس عمروش إلى مولود معمري فطلبة 80 .. تاريخ حافل بالنضالات الحج بالمجسمات في الولايات لتدريب الحجاج على المناسك الأفلان يرمّم اتحاد الشبيبة انطلاقا من منطقة القبائل غينيا تطلب "خبرة" الجزائر في تأمين المدن والقضاء على السكن الفوضوي "الفتوى مضمونة في الحج والجزائري عاد إلى مفتيه" رئيس مندوبية بلدية باب الزوار زوّر قرارات الاستفادة من عقارات لعائلة برلماني تغريم شركة "ميديتيرايين" التابعة لمجمع "سيفيتال" عن تهمة مخالفة التشريع مدير المركز الوطني للسمعي البصري يتابع رئيس جمعية "أضواء" 6 أشهر حبسا نافذا لطالبة وعشيقها عن تهمة التعدي على ملكية عقارية وزارة الفلاحة ترفع الحظر عن استيراد اللحوم الطازجة والأسماك بن غبريت تأمر بإعداد مرجعية خاصة بكل مادة تعليمية أخطاء الشهادات الطبية وراء تزايد المطالبة بتشريح الجثث برنامج لإنجاز 34 محطة لمعالجة عصارة النفايات عبر الوطن 25 إرهابيا سلموا أنفسهم منذ بداية السنة 7 منهم خلال الشهر الجاري أجساد الشناوة في 5 جويلية وعقولهم في حملاوي قطاعات عديدة على صفيح ساخن منذ أشهر والوصاية تتفرج وكلاء السيارات يدقون ناقوس الخطر بعد إلغاء مئات الطلبيات شباب بوحفص… من المنافسة على 4 جبهات إلى الصراع على البقاء سوسطارة تؤكد نواياها في حصد كأس الكاف الأمازيغية عبر 48 ولاية وتخصيص 300 منصب جديد لتدريسها السنة القادمة خــــطــر الانقـــلاب يثـــير مـــخاوف زطــشي في الذكرى الـ38 للربيع الأمازيغي الجزائريون يتصالحون مع ذواتهم 200 ألف مسافر بميترو الجزائر بعد استلام ثلاث محطات جوان المقبل الحكومة تخصص 3100 مليار للتحضير لموسم الصيف "جازي" تشارك في يوم برلماني حول دور الاتصالات والنقل شباب قسنطينة يواجه الاتحاد في مباراة مفصلية توقيع اتفاقية بين "سوناطراك" والوكالة الفضائية الجزائرية ارتفاع أسعار النفط وسط تفاؤل بانتعاش السوق ڤيطوني يدعو "نفطال " للبحث عن أسواق جديدة لتصدير غاز البوتان الشرطة تطيح بشبكة دولية استولت على 2.3 مليار من أموال جزائريين مولودية وهران تنهي الموسم دون أنصارها وأحلام التتويج تتبخر قافلة الحج المبرور تجوب 33 ولاية بداية من اليوم بوتفليقة يحذر من الأفكار الغريبة ويدعو إلى التصدي لها بتبصّر الأحكام المستحدثة جاءت لتكييف الإطار التشريعي والتنظيمي العلبة السوداء للطائرة العسكرية سيتم تحليلها في موسكو حطاب يدافع عن زطشي في قضية حملاوي الجيش العربي السوري الوحيد الذي أسقط صاروخا إسرائيليا منذ حرب 73 الأساتذة الاستشفائيون في إضراب وطني بداية من 29 أفريل 18 شهرا حبسا نافذا لمغربية قدّمت بلاغا كاذبا بتفجير طائرة تركية 200 مليون دولار قيمة عقد بين سوناطراك و إيني الإيطالية
  1. الرئيسية
  2. الدولي
  3. مقتل فلسطينيين وإصابة العشرات برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

مقتل فلسطينيين وإصابة العشرات برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

  20 أفريل 2018 - 13:43   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الدولي
مقتل فلسطينيين وإصابة العشرات برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل مواطنين اثنين وإصابة العشرات خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم بالجمعة الرابعة لـ "مسيرة العودة" في غزة.

وسبق أن أفادت وكالة "وفا" بمقتل شاب فلسطيني جراء إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه قناص إسرائيلي شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة، اليوم.وتم نقل الشاب البالغ من العمر 25 عاما إلى المستشفى، ليلفظ أنفاسه الأخيرة هناك.وبذلك ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ 30 مارس الماضي إلى 35 قتيلا، وأكثر من 4 آلاف جريح برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة.وتتواصل المسيرات السلمية الشعبية للجمعة الرابعة على التوالي في غزة، على مقربة من السياج الفاصل شمال وشرق قطاع غزة.

 

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الدولي

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات