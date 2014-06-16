مؤتمر دولي حول الأزمة السورية يومي 24 و 25 ببروكسل

تحتضن العاصمة البلجيكية بروكسل، يومي 24 و25 أفريل الجاري، مؤتمرا دوليا لمناقشة الأزمة السورية.

وصرحت مصادر أوروبية، اليوم الجمعة، بأنه من المقرر أن تتم دعوة كل من روسيا والصين والولايات المتحدة وتركيا والسعودية، وكذلك دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الإمارات والجزائر وقطر والكويت والأردن وكازاخستان ولبنان.وأفادت تقارير إعلامية في وقت سابق بأن عدد الدول، التي ستتم دعوتها 85 دولة ومنظمة.وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء أن تركيا وإيران أكدتا مشاركتهما في المؤتمر.