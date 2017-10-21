الجيش السوري يواصل قصف الحجر الأسود جنوب دمشق

أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية بأن القوات الحكومية تواصل قصف مواقع المسلحين في منطقة الحجر الأسود عند الأطراف الجنوبية للعاصمة دمشق.

وأوضحت الوكالة أن الجيش السوري وجه صباح اليوم "ضربات مركزة على مقار وأوكار التنظيمات الإرهابية، وهي "داعش" و"جبهة النصرة"، ومستودعات الأسلحة وخطوط الإمداد للمسلحين في المنطقة"، مؤكدة أن العملية العسكرية "مستمرة حتى استئصال الإرهاب في غوطة دمشق الغربية".

من جانبها، أكدت خلية الإعلام الحربي المركزي الموالية للحكومة أن الجيش السوري ينفذ أيضا ضربات صاروخية ومدفعية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابي في مخيم اليرموك المجاور للحجر الأسود.