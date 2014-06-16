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دي ميستورا يدعو دمشق إلى المزيد من التعاون مع الأمم المتحدة

  21 أفريل 2018 - 15:44   قرئ 14 مرة   0 تعليق   الدولي
دي ميستورا يدعو دمشق إلى المزيد من التعاون مع الأمم المتحدة

قال المبعوث الأممي، ستيفان دي ميستورا، إن الوقت قد حان كي تبدي الحكومة السورية مزيدا من التعاون مع الأمم المتحدة، مضيفا أن الأولوية الآن هي لتخفيف التوتر الإقليمي.

وأضاف المبعوث الأممي، في تصريح صحفي من طهران، أن الأسبوع الماضي في سوريا كان أسبوعا خطيرا وصعبا جدا، مؤكدا أنه إذا لم نتابع الحل السياسي في سوريا وبشكل فعال يمكن للأوضاع أن تخرج عن السيطرة.

وتعقيبا على الضربة الأمريكية، الفرنسية، البريطانية، قال دي ميستورا إن ما وقع لن يؤثر على العملية السياسية في سوريا.وقال إن الحد من التوتر في سوريا على رأس أولويات جدول أعمال مباحثات أستانا الشهر المقبل،  مضيفا: "نحن بحاجة إلى ضم المزيد من الدول إلى المباحثات وأن السوريين يمكنهم أن يحلوا أزمتهم بأنفسهم ونحن يمكننا تقديم المساعدة"

وأفاد مراسلنا نقلا عن كبير مستشاري وزير الخارجية الإيرانية، جابري أنصاري، بعد لقائه بدي ميستورا، إن الهدف المشترك من التعاون بين الدول الضامنة والأمم المتحدة والسيد دي ميستورا هو الحفاظ على وحدة الأراضي السورية والسيادة الوطنية للبلاد وعدم تقسيمها وتهيئة الظروف كي يتمكن السوريون من تقرير مستقبل بلادهم بأنفسهم.

وأضاف أنصاري أن "جهودنا في أستانا وسوتشي وجنيف يمكن أن تكون ناجحة شريطة تهيئة الظروف للشعب السوري ليتمكن من تقرير مستقبل بلاده بنفسه"، مؤكدا أن الدول الضامنة لا يمكن أن تحل محل الشعب السوري في تقرير مستقبل بلاده.يجري المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، اليوم السبت، محادثات مع المسؤولين الإيرانيين في طهران تتناول آخر المستجدات على الساحة السورية

 

 

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