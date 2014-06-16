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ايران تبحث عن حصتها في اعاة اعمار سوريا

  21 أفريل 2018 - 16:15   قرئ 3 مرة   0 تعليق   الدولي
ايران تبحث عن حصتها في اعاة اعمار سوريا

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني وقوف طهران إلى جانب دمشق في مجال مكافحة الإرهاب وأعرب عن استعدادها لتوظيف كافة إمكانياتها لإعادة إعمار سوريا.

 

وجاءت هذه التصريحات في برقية تهنئة بعث بها الرئيس روحاني إلى نظيره السوري بشار الأسد بمناسبة عيد الجلاء.

وأثنى الرئيس الإيراني في البرقية على تضحيات الشعب السوري من أجل تحقيق الاستقلال وطرد المستعمرين من البلاد، مشددا على أن السوريين اليوم "يسطّرون الملاحم في نضالهم الدؤوب لإفشال مؤامرات الأعداء وإنقاذ بلادهم من شر الإرهاب، محققين انتصارات جديدة يوما بعد يوم".

وعبّر روحاني عن دعم بلاده لسوريا حكومة وشعبا من أجل دحر "قوى الشر" وإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع أنحاء البلاد، متطلعا إلى تحقيق الانتصار الكامل في سوريا، "سائلا الباري تعالى للرئيس السوري بالسلامة والتوفيق، وبالرفعة والنصر لشعب الجمهورية العربية السورية"

 

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