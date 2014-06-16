السعودية تفرض قيودا على مستخدمي الطائرات المسيرة بعد إسقاط واحدة قرب القصر الملكي

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، تعليمات لهواة استخدام الطائرات المسيرة عن بعد " درون" بالحصول على التصريح اللازم الذي يسمح لهم باستخدامها، إلى حين صدور تنظيم خاص لها

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن متحدث باسم وزارة الداخلية قوله إن: "تنظيم استخدام الطائرات ذات التحكم عن بعد، درون، في مراحله النهائية" كما دعا المتحدث هواة استخدام هذه النوعية من الطائرات إلى "الحصول على التصريح اللازم الذي يخولهم استخدامها للأغراض المخصصة لها في المواقع المسموح بها".وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على شبكة الإنترنت، أمس السبت، إطلاق نار كثيف في حي الخزامي بالعاصمة الرياض، مما أثار مخاوف من اضطرابات سياسية محتملة في المملكة

ولكن تبين فيما بعد أن القوات المسؤولة عن إحدى نقاط الأمن في الحي، رصدت طائرة صغيرة من النوع الذي يتم التحكم فيه عن بعد. وقالت "واس" إن رجال الأمن في النقطة الأمنية تعاملوا معها "وفق ما لديهم من أوامر وتعليمات بهذا الخصوص".ونفى مسؤول سعودي كبير لرويترز سقوط ضحايا بسبب إسقاط الطائرة، مضيفا أن الملك سلمان بن عبد العزيز لم يكن في القصر في ذلك الوقت