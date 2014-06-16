إطلاق نار في ناشفيل الأميركية

أعلنت الشرطة الأميركية، اليوم الأحد، عن مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي، وأضافت أن أشخاص أصيبوا أيضا في إطلاق النار.

وأوضحت المتحدثة باسم مستشفى فاندربيلت جنيفر فيتزيل أن المستشفى استقبل 3 حالات حرجة لمصابين، بينما تستقر حالة المصاب الرابع.

وقالت الشرطة أن منفذ الاعتداء هو رجل من ذوي البشرة البيضاء، دخل المطعم عاريا في الساعة، وبحوزته بندقية، وأطلق النار، لكن أحد زوار المطعم تمكن من انتزاع البندقية.

ونشرت الشرطة على حسابها في "تويتر" صورة لشاب يدعى ترافيس رينكين في سن 29 عاما، مؤكدة أنه هو صاحب السيارة التي وصل بها المهاجم إلى المطعم، وذكرت أنه لوحظ لآخر مرة وهو يسير في الشارع مرتديا معطف فقط.