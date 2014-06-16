اجتماع عربى في القاهرة لبحث تجريم دفع الفدية للارهاب

يعقد غدا الإثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الاجتماع الثالث للجنة المشتركة المكونة من ممثلي وخبراء وزارات العدل والداخلية في الدول العربية، لمواصلة بحث مسألة تجربة دفع الفدية.

يستمر الاجتماع لمدة يومين بدعوة من الأمانة العامة للجامعة العربية، قطاع الشؤون القانونية-إدارة مكافحة الإرهاب، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، تنفيذًا لقرار سابق لمجلس وزراء العدل العرب.

ويذكر إنه سبق لهذه اللجنة أن عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اجتماعات حول هذا الملف في إطار الجهود العربية المشتركة لمواصلة بحث سبل إيجاد سند قانونى لمسألة تجريم دفع الفدية للتنظيمات الإرهابية.