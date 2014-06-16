مستشفيات غزة تعاني نقصا حادا في المستلزمات الطبية

قالت الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي في غزة، سهير زقوت، إن مستشفيات القطاع تعاني من أزمة حقيقية في المستلزمات الطبية، وهو ما يفاقم المشكلة ويجعل عمل الطواقم الطبية صعبا جدا ويطيل أمد شفاء المصابين بجروح ضمن أحداث "مسيرة العودة" المستمرة منذ 30 مارس المنصرم.

وأقرت زقوت في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، نقلها اليوم السابع، أن الجروح التي تتم معالجتها ناتجة عن استخدام ذخيرة حية، لافتة إلى أن الذخيرة الحية يجب ألا تستخدم إلا كملاذ أخير، وذلك حين لا يكون هنالك من بد لتجنبها، ويكون استخدامها مرتبط بمنع خطر على حياة قوات الأمن...مشيرة إلى أن طواقمنا الطبية المتواجدة في مستشفيات غزة تقوم بإجراء عمليات جراحية، ضمن مهمتنا الإنسانية في القطاع.