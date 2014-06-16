فرنسا وأمريكا تخططان لما بعد الحرب في سوريا

اعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن قوات كل من الولايات المتحدة وفرنسا وحلفائهما يجب أن تبقى على الأرض السورية لبناء "سوريا جديدة" ومنع انتشار النفوذ الإيراني في البلاد.

وقال ماكرون، في مقابلة مع قناة "Fox News" الأمريكية، اليوم الأحد، ردا على سؤال حول موقفه من سعي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لسحب قوات بلاده من سوريا فورا بعد تحقيق هزيمة تنظيم "داعش": "ينبغي علينا بعد ذلك بناء سوريا جديدة، ولهذا السبب أعتقد أنه من المهم جدا أن تواصل الولايات المتحدة دورها".

وشدد ماكرون كذلك على أن انسحاب القوات الغربية من سوريا سيؤدي إلى تعزيز النفوذ الإيراني في هذه البلاد، وأوضح: "إن خروجنا النهائي والكامل من سوريا، حتى لو كان سياسيا، في اليوم الذي سنكمل فيه الحرب ضد داعش، سيعني تقديم كل شيء على الأرض للنظام الإيراني، وبشار الأسد، وهؤلاء الأشخاص سيمهدون لحرب جديدة وسيغذون إرهابيين جددا".