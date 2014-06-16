إنقاذ 120 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

أنقذت البحرية الليبية، أمس الاثنين، نحو 120 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة قبالة ساحل مدينة القره بوللي الواقعة على بعد 55 كلم شرقي العاصمة طرابلس.

وقال ميلاد عبد الكريم آمر الزورق (صبراتة) بدوريات خفر السواحل بالبحرية الليبية إن "120 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة تم إنقاذهم قبالة ساحل القره بوللي على بعد 50 ميلا بحريا شمالا"، مشيرا إلى أن "المهاجرين تم نقلهم إلى قاعدة طرابلس البحرية ومن ثم استلامهم" .

وشهدت الأيام القليلة الماضية نشاطا كبيرا لمحاولات من المهاجرين غير الشرعيين الذين يسعون الوصول إلى شواطئ إيطاليا من ليبيا. وتمكنت البحرية الليبية أمس من انتشال جثث 11 مهاجرا وإنقاذ 283 آخرين في عمليات منفصلة.

وبحسب إحصائيات رسمية، تجاوز عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم أو ضبطهم قبالة السواحل الليبية أربعة آلاف مهاجر خلال الربع الأول من العام الجاري.