10 قتلى و15 جريحا في عملية دهس بتورونتو الكندية

أكدت الشرطة الكندية ارتفاع حصيلة ضحايا حادث الدهس، الذي شهدته مدينة تورونتو أمس، إلى عشرة قتلى، بينما لا يزال 15 شخصا مصابا في المستشفى.

وقالت شرطة المدينة في تغريدة على حسابها في "تويتر" مساء أمس إن "الاصطدام" وقع عند الساعة 13.27 بالتوقيت المحلي (17.27 بتوقيت غرينيتش)، بينما أعلن قائد شرطة تورونتو مارك ساندرز للصحفيين أن الحادث يبدو بالضبط عملية متعمدة، لكن دون ترجيح وجود دوافع إرهابية فيه.

وأكدت وزارة الخارجية الكورية الشمالية لوكالة "فرانس برس" أن اثنين من مواطنيها لقيا مصرعهما جراء الحادث وأصيب ثالث بجروح بليغة.

وذكر وزير الأمن العام الكندي، رالف غوديل، أنه من المرجح، استنادا إلى المعلومات المتاحة، أن الحادث لا يخص الأمن القومي للبلاد، وذلك بالرغم من أن العملية نُفذت على بعد 16 كلم فقط من مكان انعقاد الاجتماع الوزاري للسباعية الكبرى G7.