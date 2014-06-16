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مصر تسمح بعبور جثمان "البطش" خلال 24 ساعة

  24 أفريل 2018 - 16:14   قرئ 58 مرة   0 تعليق   الدولي
مصر تسمح بعبور جثمان "البطش" خلال 24 ساعة

أعلنت السفارة الفلسطينية لدى ماليزيا، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت موافقة خطية من مصر تسمح بمرور جثمان العالم الفلسطيني فادي البطش عبر أراضيها إلى قطاع غزة

وأكد السفير الفلسطيني في ماليزيا، أنور الأغا، "إرسال جثمان المهندس فادي البطش الذي اغتيل في ماليزيا إلى مسقط رأسه في غزة خلال الـ24 ساعة القادمة".وأضاف الأغا، أن "السفارة الفلسطينية في القاهرة تلقت موافقة من السلطات المصرية على عبور جثمان المهندس البطش لقطاع غزة، في انتظار ترتيب إجراءات نقله عبر طائرة ماليزية".وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، قال في وقت سابق: إنه طالب السلطات المصرية بمنع دخول جثمان المهندس فادي البطش، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، لدفنه في القطاع.وأضاف ليبرمان: "لا نُحضر جثث عناصر حماس إلى قطاع غزة، هذا ما وافق عليه المستشار القضائي للحكومة، ولن نسمح بدفن المهندس في غزة"

 

 

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