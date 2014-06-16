أوروبا تمنح تركيا 3 مليارات دولار إضافية للاجئين السوريين

أفادت المفوضة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، بنية الاتحاد تخصيص 3 مليارات يورو لتركيا لمساعدة اللاجئين السوريين في العامين المقبلين

وقالت موغيريني في خطاب ألقته في مؤتمر المانحين الثاني المنعقد في بروكسل، اليوم الأربعاء: "سنخصص مبلغا إضافيا بمقدار 3 مليارات يورو لتركيا خلال العامين المقبلين"وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت في منتصف مارس الماضي تخصيص مبلغ جديد إلى صندوق الاتحاد الأوروبي للاجئين في تركياوتم جمع المبلغ الأول من المساعدات بمقدار 3 مليارات يورو في عامي 2016 و2017، وتضمن مليار يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي وملياري يورو من بلدان الاتحاد. وتسعى المفوضية الأوروبية للحفاظ على هيكل التمويل القائم حاليا للمساعدات الجديدة