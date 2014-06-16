"فايسبوك" يحذف 1.9 مليون محتوى ارهابي في 3 أشهر فقط

أعلنت شركة "فايسبوك" أنها أزالت أو وضعت علامات تحذير على 1.9 مليون محتوى متطرف يتعلق بتنظيمي "داعش" و"القاعدة" في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، ما يمثل نحو ضعفي تلك المحتويات مقارنة بالربع السنوي السابق.

وأكّدت "فايسبوك" أنه تمّت إزالة الغالبية العظمى من بين 1.9 مليون محتوى متطرف، بينما تم وضع علامات تحذير على نسبة صغيرة من هذه المحتويات لأنه يتم تبادلها من أجل أغراض معلوماتية أو أغراض مكافحة التطرف، وتستخدم الشركة برنامجا آليا مثل مطابقة الصور للكشف عن بعض المواد المتعلقة بالتطرف، حيث تستلزم إزالة المحتوى المتطرف في المتوسط أقل من دقيقة.

وللمرة الأولى نشرت "فايسبوك" تعريفها الداخلي لكلمة "إرهاب"، حيث عرفته بأنه "أي منظمة غير حكومية تشارك في أعمال عنف متعمدة ضد أشخاص أو ممتلكات لترهيب سكان مدنيين أو حكومة أو منظمة دولية، من أجل تحقيق هدف سياسي أو ديني أو أيديولوجي"، وأضافت أن التعريف "محايد أيديولوجيًا" إذ يشمل جماعات مختلفة مثل الجماعات المتطرفة دينيا والجماعات العنصرية البيضاء وغلاة المدافعين عن البيئة.

ويأتي ذلك في سياق إصدار الشركة كتيباً بالقواعد التي تحكم أنواع التدوينات المسموح بها في موقعها للتواصل الاجتماعي، يورد تفاصيل أكثر بكثير مما كان يعرف من قبل عن المسموح به في موضوعات تتراوح من تعاطي المخدرات والدعارة إلى خطاب الكراهية والتحريض على العنف.