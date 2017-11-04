لبنان: بدء عمليات التصويت بالنسبة للجالية المقيمة في الخارج

إنطلقت صباح اليوم عملية الإقتراع للإنتخاب أعضاء البرلمان اللبناني بالنسبة للجالية اللبنانية المقيمة في الخارج في 6 دول عربية.

وذكر بيان وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانيين أن الدول المعنية هي مصر ،السعودية،الإمارات،الكويت،قطر،سلطة عمان.

وتستمر طوال ساعات اليوم حتى الساعة الحادية عشر ليلا بتوقيف لبنان المحلي.

كما أن هناك مرحلة ثانية من إنتخابات الخارج ستجرى يوم الأحد في 33 دولة ابتداءً من منتصف يوم السبت إلى ليلة الأحد بتوقيت بيروت.

وستشمل الساحل الشرقي لأستراليا على أن يختتم التصويت بتمام الساعة الثامنة من صباح يوم الإثنين وهذا بعد إقفال صناديق الإقتراع ليلا.

وبحسب قانون الإنتخابات الجديد، فإن المغتربين اللبنانيين أصبح بإمكانهم التصويت لإنتخاب أعضاء البرلمان بعد إقراره من طرف مجلس النواب.

وتعد مصالح وزارة الخارجية اللبنانية حوالي 82970 ناخب يتوزعون على 40 بلدا في 6 قارات،خصص لهم 96 مركزا يضم 232 مكتبا.