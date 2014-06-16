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قمة تاريخية بين الكوريتين

  27 أفريل 2018 - 11:18   قرئ 76 مرة   0 تعليق   الدولي
قمة تاريخية بين الكوريتين

أصدر زعيما كوريا الشمالية كيم جونغ أون، والجنوبية مون جيه إن، بيانا مشتركا أعلنا فيه عن الوقف المتبادل لجميع الأعمال العدائية بين بلديهما وبدء "عهد جديد" في شبه الجزيرة الكورية

شبه الجزيرة الكورية لن تشهد حربا بعد اليوم، وقد بدأ عهد جديد للسلام

الكوريتان تعتزمان تحويل اتفاقية الهدنة لعام 1953 إلى معاهدة سلام، والبدء في التفاوض مع الولايات المتحدة والصين بهذا الشأن

الكوريتان ستعملان مع الولايات المتحدة على عقد قمة ثلاثية أو رباعية من أجل إحلال سلام ثابت

الكوريتان تجددان التأكيد على التزامهما بالاتفاقيات حول عدم الاعتداء المتبادل وعدم استخدام القوات المسلحة ضد بعضهما

 الكوريتان اتفقتا على تقليص الأسلحة على مراحل من أجل تعزيز الثقة وخفض التوتر العسكري

الكوريتان تتعهدان بنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل، ودعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق هذا الهدف

الكوريتان تتعهدان باتخاذ إجراءات منع وقوع صدامات في البحر الأصفر وإقامة منطقة سلام هناك

الجنوب والشمال سيطلقان في وقت قريب مباحثات في مختلف المجالات وعلى مختلف المستويات، بما فيها الرفيعة

 

الكوريتان اتفقتا على استئناف الحوار عن طريق الصليب الأحمر لتواصل العائلات المفرقة بين الجنوب والشمال، على أن يتم أول لقاء بين أفراد هذه العائلات في 15 أوت المقبل

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