فرنسا ترسل قوات خاصة إلى سوريا إسنادا للقوات الأمريكية

أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس الخميس أمام الكونغرس أن فرنسا أرسلت جنودا من قواتها الخاصة إلى سوريا خلال الأسبوعين الماضيين لتعزيز القوات الأمريكية شمال شرقي سوريا.

وأضاف ماتيس أن القتال ضد تنظيم داعش "مستمر حاليا"، وأن العمليات العسكرية للتحالف الدولي ستتكثف أيضا على الجانب العراقي من الحدود مع سوريا.

وحول انسحاب القوات الأمريكية من سوريا قال ماتيس: "في الوقت الحالي لن ننسحب وستشهدون جهدا إضافيا في وادي الفرات في الأيام المقبلة ضد ما تبقى من داعش".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء: "قررنا زيادة مساهمتنا في قوات التحالف، ونحن نشارك بشكل كامل في الحرب على داعش".

وفي ختام مؤتمر دولي عقد الخميس في باريس تحت شعار وقف تمويل الإرهاب، قال ماكرون: "فرنسا ستبقى ملتزمة بالتحالف الدولي والسلطات العراقية وقوات سوريا الديموقراطية طالما بقي ذلك ضروريا".

وتشارك فرنسا في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق وسوريا بمقاتلات ومدفعية وقوات خاصة تقدم المشورة للمقاتلين الأكراد.