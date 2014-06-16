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ندوة باريس

التزام 72 دولة و20 منظمة باتخاذ إجراءات لمكافحة تمويل الإرهاب

  27 أفريل 2018 - 15:25   قرئ 29 مرة   0 تعليق   الدولي
التزام 72 دولة و20 منظمة باتخاذ إجراءات لمكافحة تمويل الإرهاب

التزمت 72 دولة و20 منظمة دولية شاركت يوم الخميس بندوة باريس تحت شعار "لا مال للإرهاب" باتخاذ 10 إجراءات لمكافحة تمويل الإرهاب عن طريق تعزيز مساهمتهم الوطنية والجماعية.

وأكد المشاركون في البيان الختامي لهذه الندوة التي شارك فيها عبد القادر مساهل أن مقاربة مدمجة "ضرورية" من أجل مكافحة الإرهاب و تمويله  ملتزمين بتعزيز مساهمتهم الوطنية و الجماعية في محاربة تمويل الأفراد و الجماعات و التنظيمات و الكيانات الإرهابية.

كما أشاروا إلى مواصلة تعزيز أطرهم القانونية و العملياتية الداخلية لجمع و تحليل و تقاسم المعلومات من طرف السلطات الوطنية.

وفي هذا السياق يعتزم المشاركون التجريم "الكامل" لتمويل الإرهاب لاسيما تمويل تنقلات و تجنيد الإرهابيين و تطبيق عقوبات جزائية "فعالة ومتناسبة و ردعية" حتى في غياب علاقة بعمل إرهابي ما.

كما التزموا أيضا بمكافحة المعاملات المالية المجهولة و هذا بتحسين تتبع  السيولة المالية وكذا شفافيتها.

وصرح المشاركون "نلتزم بالتعزيز اللازم لأطر تقاسم المعلومات مع القطاع الخاص والتي تسمح للسلطات المختصة بالحصول على معلومات ذات صلة بما فيه حول   المستفيدين الفعليين"، معتبرين أن هذه الأطر يجب أن تمكن من محاربة تزوير  الوثائق و تتبع و ترصد و معاقبة و تفكيك الوسطاء الماليين غير الشرعيين  بفعالية و كذا مجابهة المخاطر المتعلقة باستعمال الدفع نقدا وأنظمة التحويل  المالي غير القانونية مثل الحوالات و بطاقات الدفع المسبق و وسائل الدفع  المغفلة.

وقرر المشاركون في ندوة باريس التي نظمتها فرنسا مناصفة مع المنظمة من أجل  التعاون و التنمية الاقتصادية تكثيف إجراءات تتبع و شفافية الأموال الموجهة  للمنظمات غير الربحية و الأعمال الخيرية مع ضمان التطبيق "العاجل" و الفعلي  لمعايير مجموعة العمل المالي المتعلقة بالمنظمات غير الربحية و ذلك قصد  التخفيف من مخاطر التحويل لأغراض تمويل الارهاب من خلال اجراءات محددة و قائمة  على المخاطر مع الحرص على عدم عرقلة نشاطات المجتمع المدني.

كما سيعملون على الاستباق و الوقاية من خطر تحويل الأدوات المالية الجديدة.

وقرر الوزراء و المنظمات الدولية المشاركة العمل بالتعاون مع القطاع الخاص سيما في مجال الصناعة الرقمية قصد مكافحة تمويل الإرهاب مع ترقية تعاون "أكثر  فعالية" فيما يخص الصناعة الرقمية سيما ما تعلق بأهم أرضيات الانترنت و الشبكات الاجتماعية و خلايا المخابرات المالية و مصالح الشرطة و العدالة و المخابرات و التحقيق.

 

 

 

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