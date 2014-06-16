أوروبا تلاحق "داعش" اعلاميا

أطلقت الشرطة الأوروبية بالتنسيق مع كندا وأمريكا إجراءات مشتركة ضد ما يسمى بالوكالات الدعائية التابعة لداعش.

وجاء في بيان نشرته الشرطة الأوروبية "يوروبول" على موقعها اليوم الجمعة، "عبر عملية التعطيل التي استهدفت منصات إعلامية تابعة لتنظيم داعش على غرار أعماق وإذاعة البيان وغيرها .. اخترقنا قدرة تنظيم داعش على بث ونشر المواد الإرهابية"، وتابع البيان أن عملية "التعطيل المتزامنة ومتعددة الجنسيات" نسقت عبر مقر "يوروبول" في لاهاي، وبدعم من "يوروغاست"، وهي الوكالة التابعة للاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في الملفات الجنائية.

وقادت النيابة العامة الاتحادية في بلجيكا العملية، بينما سيطرت قوات الشرطة الوطنية في كل من هولندا وكندا والولايات المتحدة على خوادم الإنترنيت، وتمت مصادرة مواد رقمية في كل من بلغاريا وفرنسا ورومانيا.

من جهته علق المدير التنفيذي لليوروبول روب وينرايت قائلا "مع هذه العملية الرائدة، قمنا بإحداث فجوة كبيرة في قدرة "داعش" على نشر الدعاية عبر الإنترنت ونشر التطرف بين الشباب في أوروبا.. إنني أشيد بالعمل الجاد والمبتكر الذي قامت به اليوروبول وشركاؤها لاستهداف جزء كبير من التهديد الإرهابي الدولي السائد في أوروبا اليوم".