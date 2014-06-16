السعودية تطالب بتحقيق دولي في جرائم إسرائيل

طالبت السعودية بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في "الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل" بحق المتظاهرين العزل في الـ30 من مارس الماضي

وقال مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله بن يحيى المعلمي في اجتماع لمجلس الأمن الدولي الخميس: "حسين ماضي 14 عاما، ومحمد أيوب 14 عاما، أطفال في عمر الزهور، و40 طفلا مثلهم، كانوا يرددون أناشيدهم الوطنية: شعاع الحق سيحملنا لفلسطين ونور القدس، شعاع الحق، الذي كفلته لهم القرارات والمواثيق الدولية، والذي لم يتمكنوا من مشاهدته بسبب الرصاص الذي أطلقه جنود الاحتلال عليهم بدم بارد، وبلا رادع من ضمير"