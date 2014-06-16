وفاة طفل فلسطيني متأثرا بجروحه في غزة

ذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت أن طفلا فلسطينيا توفي متأثرا بجروحه برصاص الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة شرقي خانيونس

وأوضحت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الأوروبي جنوبي غزة، أن الطفل عزام هلال عويضة (14 عاما)، توفى متأثرا بجروحه جراء إصابته برصاصة إسرائيلية في الرأس شرقي المدينة، وذلك خلال مشاركته في جمعة "الشباب الثائر" قرب السياج الفاصل

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس الجمعة مقتل ثلاثة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة وإصابة المئات بجروح خلال تفريق القوات الإسرائيلية للمتظاهرين على حدود القطاع