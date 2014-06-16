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42 شهيدا فلسطينيا آخر حصيلة لمسيرة العودة

  28 أفريل 2018 - 16:14   قرئ 60 مرة   0 تعليق   الدولي
42 شهيدا فلسطينيا آخر حصيلة لمسيرة العودة

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية إن صبيا فلسطينيا يبلغ من العمر 15 عاما استشهد يوم السبت بعد إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة على حدود قطاع غزة.

واغتال جيش الاحتلال 42 فلسطينيا منذ أن بدأ سكان القطاع احتجاجات عند السياج الحدودي يوم 30 مارس. وتطالب الاحتجاجات بحق العودة للاجئين وأسلافهم إلى الأرض التي أصبحت الآن جزءا من كيان الاحتلال.ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تستخدم القوة المفرطة ضد المحتجين الذين أصيب 2000 منهم بالرصاص.

وعبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين يوم الجمعة عن أسفه للخسائر في الأرواح وقال إن الذخيرة الحية أحدثت "عددا صادما" من الإصابات.وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة إن ثلاثة فلسطينيين آخرين استشهدوا يوم الجمعة بالإضافة للصبي الذي توفي يوم السبت كما أصيب 200 بطلقات نارية.وقال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية إن الاحتجاجات التي تحمل اسم "مسيرة العودة الكبرى" ستستمر حتى يوم 15 مايو وإن مظاهرات غزة ستمتد لأنحاء أخرى على الحدود مع إسرائيل.

ويحيي الفلسطينيون في 15 مايو ذكرى (يوم النكبة) عندما نزح مئات الآلاف من الفلسطينيين أو طردوا من ديارهم في الصراع الذي واكب قيام كيان الاحتلال في عام 1948.

 

 

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