المغرب: أكثر من 10 آلاف مسلح من داعش والقاعدة فى أفريقيا

أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، خلال اجتماع قرب الرباط عقده التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" في سوريا والعراق أن أكثر من عشرة آلاف مسلح ينتمون لتنظيمي "داعش" و"القاعدة في بلاد المغرب " موجودون في قارة أفريقيا، دون أن يشير المرجع الذي أورد الخبر عن المصادر التي تم الاعتماد عليها في تحديد تعداد هؤلاء.وقال بوريطة على حسب ما نشرته "اليوم السابع" خلال اجتماع عقده الممثلون السياسيون للتحالف الدولي في الصخيرات قرب العاصمة المغربية، نقلا عن اليوم السابع، إنه "في إطار تطوّر استراتيجية داعش فإن أفريقيا من أكثر المناطق المستهدفة" حيث "يستغل الإرهابيون" نقاط ضعفها.

ودعا بوريطة للتعاون بين الدول الأفريقية والتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، مشيرا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الى التحالف بريت ماكجورك إلى أنه باستثناء سوريا والعراق وأفغانستان، تعرضت أفريقيا لأكثر الاعتداءات المسلحة و"عدد الضحايا فيها أكبر مما هو عليه في أوروبا".

من جهته، قال ماكجورك إن الاجتماع أتاح لأعضاء التحالف "مشاركة معلومات تمكّن من بناء شبكة لحماية أراضينا"، ومنع المقاتلين من عبور الحدود والتصدي لتمويل الإرهاب.