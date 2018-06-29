كشف هوية منفّذ الهجوم على الصحيفة الأمريكية

كشفت أجهزة الأمن في مدينة أنابوليس الأمريكية عن هوية منفذ الهجوم على صحيفة "ذا كابيتال غازيت" أمس الخميس، قائلة إنه يدعى جارود وارن راموس، وهو في الثلاثينيات من عمره.

وقالت إن عناصر الأمن عثرت على راموس (38 عاما) مختبئا في أسفل أحد المكاتب بمقر الصحيفة، بعد تنفيذ هجومه الذي أودى بحياة 5 أشخاص وأصابة 3 آخرين بجروح، لافتة إلى أن راموس شوه بصمات أصابعه ليصعِّب عملية التعرف عليه.

وأوضحت أن منفذ الهجوم لم يكن يحمل أي بطاقة شخصية تعريفية حين إلقاء القبض عليه، وأن عملية التعرف على هويته تمت عبر أنظمة التعرف على الوجوه، في حين أشار مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أنه يجري عملية تفتيش للمسكن الذي يعيش فيه راموس.وتشير المعلومات إلى أن مطلق النار كان قد رفع دعوى ضد الصحيفة بتهمة التشهير عام 2012، ولكن تم رفض الدعوى.وقالت "ذا كابيتال غازيت" إن راموس خضع للمحاكمة في وقت سابق بتهمة الاعتداء على زميلته السابقة في الدراسة، من خلال تهديدها، وحُكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر.