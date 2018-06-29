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مجلس الأمن يمدد مهمة قوة حفظ السلام في مالي لمدة عام

  29 جوان 2018 - 15:50   قرئ 74 مرة   0 تعليق   الدولي
مجلس الأمن يمدد مهمة قوة حفظ السلام في مالي لمدة عام

مدد الاعضاء ال15 في مجلس الأمن  الدولي, يوم الخميس, بقرار اتخذ بالاجماع, مهمة قوة حفظ السلام في مالي لمدة  عام.

وحافظ قرار مجلس الأمن على العدد الحالي لأفراد البعثة التي انتشرت في مالي  في يناير 2013  وتضم 15 ألف عنصر, غير أنه طالب بتحديد الأولويات في مهمتها  وبمعدات إضافية وبإمكانية وضع استراتيجية للامم المتحدة للانسحاب من البلاد  على الأمد البعيد. 

وجاء قي قرار مجلس الأمن أن "هذه البعثة لن تبقى إلى الأبد في مالي", موضحا  أن "هذا القرار واضح لأنه لم يعد بإمكاننا قبول التأخير المستمر في التطبيق  الشامل لاتفاق السلام المبرم في 2015".

 

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