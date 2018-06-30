هجوم على مقر القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل وسط مالي

تعرض مقر القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس في وسط مالي, الجمعة لهجوم على يد مسلحين مجهولين, وفقا لما أفادت به مصادر محلية وأخرى من مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن "مقر القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس في وسط مالي , تعرض لاعتداء مسلح على يد مجهولين".

ونقلت تقارير صحفية عن مصدر أمني قوله إن, "الهجوم نفذه انتحاري أراد دخول المقر", فيما أفاد شهود عيان بأنهم سمعوا دوي "انفجار قوي".

والهجوم هو الأول على المقر العام للقوة المشتركة لمجموعة الساحل, ويأتي قبل ثلاثة أيام من لقاء في نواكشوط بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظرائه من الدول الخمس, وذلك على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الموريتانية.

وكونت قوة المهام المشتركة العام الماضي من قوات من مالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا بهدف مكافحة الارهاب بمنطقة الساحل في غرب أفريقيا.