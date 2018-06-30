عودة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وكوبا بعد 38 عاما من القطيعة

سلم السفير المغربي لدى جمهورية كوبا بوغالب العطار، أمس الجمعة، أوراق اعتماده للرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل.

وجاء ذلك بعد قطيعة دبلوماسية بين الرباط وهافانا استمرت 38 عاما، جراء اعتراف زعيم كوبا السابق فيديل كاسترو بجبهة البوليساريو التي تنازع المغرب على إقليم الصحراء الغربية.

وقطع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع كوبا عام 1980 إبان فترة حكم العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني، بسبب الدعم الكبير الذي تقدمه كوبا لجبهة البوليساريو.

ولا تزال كوبا إحدى الدول التي تعترف بـ"الجمهورية الصحراوية" التي اعلنتها جبهة البوليساريو من طرف واحد، ولا تعترف بها الأمم المتحدة.