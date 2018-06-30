إيطاليا تمنع رسو سفينة للمهاجرين في موانئها

منعت الحكومة الإيطالية الجديدة سفينة لإنقاذ المهاجرين من الرسو في موانئها أمس في ثالث رفض من نوعه هذا الشهر بعد ساعات من انتهاء اجتماع للقادة الأوروبيين بشأن الهجرة شابه التوتر.

وقال وزير النقل الإيطالي دانيلو تونينلي في بيان إنه تلقى طلباً رسمياً من وزارة الداخلية التي يقودها اليميني المتطرف ماتيو سالفيني برفض دخول السفينة التابعة لمؤسسة (بروآكتيفا أوبن آرمز) الإسبانية الخيرية معللاً ذلك بأنها تشكل خطراً على النظام العام.

وخلال أقل من شهر منذ توليه السلطة قاد سالفيني سياسة حكومية جديدة لإغلاق الموانئ في وجه سفن المنظمات الخيرية التي تنتشل المهاجرين من قوارب يكدسهم فيها المهربون.

وانتهى المطاف بالسفينة أكواريوس التي كانت تقل 630 مهاجرا في إسبانيا فيما انتهى المطاف بالسفينة لايفلاين التي كانت تقل 230 مهاجرا في مالطا بعد رفض إيطاليا استقبال السفينتين هذا الشهر. ولم يكن على متن سفينة أوبن آرمز أي مهاجرين.