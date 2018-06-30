بلجيكا تسحب رخصا لتصدير الأسلحة إلى السعودية

سحب مجلس الدولة البلجيكي مؤقتا 8 تراخيص لتصدير الأسلحة إلى السعودية من شركة الصناعات العسكرية الرائدة "إف إن هيرستال"، حسب ما أوردته وكالة Belga الرسمية اليوم السبت.

واستند قرار السلطة القضائية في المملكة البلجيكية، نقلا عن روسيا اليوم على حقيقة أن السلطات في مقاطعة والونيا (المنطقة الناطقة بالفرنسية من بلجيكا - المحرر)، والصادرة عنها رخصة التصدير للشركة، لم تدرس بشكل كامل وصحيح مدى مراعاة الحقوق الأساسية في المملكة العربية السعودية، وفقا لمتطلبات اللوائح البلجيكية الصادرة في 21 يونيو 2012 حول "استيراد وتصدير ونقل وعبور الأسلحة والسلع العسكرية".