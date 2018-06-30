المعارضة تسلم الجيش السوري 9 بلدات وقرى في درعا

وافقت فصائل المعارضة السورية في درعا، نتيجة مفاوضات "المصالحة" مع القوات الحكومية والتي تجري بوساطة روسيا، على تسليم 9 بلدات وقرى على الأقل للجيش السوري.

وفي آخر تطور أفادت به مراسلة "RT" في سوريا اليوم السبت بأن فصائل المعارضة المسلحة المسيطرة على بصرى الشام في الريف الشرقي لمحافظة درعا في الجنوب السوري وافقت على تسليم المدينة للقوات الحكومية.

ونقلت المراسلة أن المسلحين في المدينة رفعوا العلم السوري على قلعة بصرى الشام لتأكيد موافقتهم على دخول الجيش السوري.