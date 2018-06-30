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العراق يقرر إعادة فرز أصوات الانتخابات البرلمانية

  30 جوان 2018 - 15:27   قرئ 32 مرة   0 تعليق   الدولي
العراق يقرر إعادة فرز أصوات الانتخابات البرلمانية

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، السبت، عن موعد بدء عمليات إعادة الفرز والعد يدويا لأصوات الناخبين في الانتخابات التي جرت في 12 ماي الماضي.

وقال المتحدث باسم المفوضية في بغداد، إن عمليات الفرز والعد اليدوي للأصوات ستبدأ الثلاثاء المقبل.

وأوضح المصدر ذاته إن الأصوات التي سيجري إعادة فرزها ستكون فقط الواردة بشأنها شكاوى أو تقارير رسمية بشبهات تزوير.

ودخل العراق في أزمة سياسية جديدة بعد الانتخابات البرلمانية، التي جرت في ماي الماضي، على إثر اتهامات متبادلة بين الكتل السياسية بالتزوير.

وكان مجلس النواب العراقي قد طالب بإعادة فرز الأصوات، مما أثار نداءات بإعادة الانتخابات. وتولت المحكمة الاتحادية العليا مهمة البت في الأمر.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، في 21 جوان الجاري، إعادة فرز الأصوات يدويا في الانتخابات التشريعية، مصادقة بذلك على قرار للبرلمان العراقي.

وصوت النواب لصالح إلزام المفوضية بإجراء عملية تعداد جديدة يدويا في عموم البلاد، لما يقارب 11 مليون صوت، إضافة إلى انتداب 9 قضاة للإشراف على هذا الأمر بدلا من أعضاء المفوضية.

وشهدت هذه الانتخابات نسبة مقاطعة قياسية مع تجاهل العراقيين للنخبة السياسية، التي تحوم حولها شبهات الفساد وحكمت البلاد منذ الإطاحة بصدام حسين عام 2013.

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