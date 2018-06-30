مفاوضات التسوية في درعا السورية بوساطة أردنية

كشف متحدث باسم المعارضة السورية عن استئناف المفاوضات بين مسلحي المعارضة السورية وضباط من الجيش الروسي، بشأن الوضع بدرعا السورية، بعد وساطة أردنية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم غرفة العمليات المركزية التي تمثل مفاوضي "الجيش السوري الحر" أن فريقا يمثل الجيش السوري الحر يجري الآن مفاوضات مع ضباط روس في بلدة بصرى الشام.

وذكر مقاتلو المعارضة في وقت سابق أن المفاوضات فشلت أمس السبت، بعد اجتماع طلب خلاله ضباط روس من فريق المعارضة استسلاما كاملا.وتهدف المفاوضات إلى التوصل لاتفاق سلام في بلدة يسيطر عليها مقاتلو المعارضة بجنوب غرب سوريا.تجدر الإشارة إلى أن فصائل من المعارضة السورية في درعا وافقت أمس السبت في مفاوضات "المصالحة" مع القوات الحكومية، التي تجري بوساطة روسيا، على تسليم 9 بلدات وقرى للجيش السوري.