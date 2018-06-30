المالكي يدعو الأفارقة إلى تقديم المزيد من الدعم للقضية الفلسطينية

دعا الوزير الفلسطيني للشؤون الخارجية رياض المالكي اليوم الأحد بنواكشوط الدول الإفريقية إلى تقديم المزيد من الدعم للقضية الفلسطينية.

وأكد المالكي لدى افتتاح القمة ال31 لرؤساء الدول و الحكومات للاتحاد الإفريقي التي تعقد يومي الأحد والاثنين في العاصمة الموريتانية أن فلسطين تسعى "دائما إلى دعم القارة الإفريقية في كفاحها ضد الكيان الصهيوني لاسترجاع سيادتها واستقلالها".

واعتبر رئيس الدبلوماسية الفلسطينية حسب ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، أن إفريقيا تمثل دعما سياسيا "ذو بعد استراتيجي" في تطلع الفلسطينيين إلى الاستقلال.

وأشار المالكي إلى أن القضية الفلسطينية تعد "عنصرا أساسيا" لتحقيق السلم والأمن في العالم، ودعا في هذا الصدد الدول الإفريقية التي تقيم علاقات مع المحتل الإسرائيلي إلى مراجعة علاقاتها مع هذا "البلد المستبد"، وقال في هذا الشأن "أدعو الدول الإفريقية إلى تطبيق المبادئ التي تم على أساسها بناء الاتحاد الإفريقي لمراجعة علاقاتها مع الدول المستبدة والعنصرية وعلى رأسهم إسرائيل".

ويشارك الوزير الأول أحمد اويحيى في أشغال القمة بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.