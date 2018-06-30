تسليم "بصرى الشام" للسلطات السورية

أعلنت وسائل إعلام ونشطاء سوريون أن المعارضة المسلحة في جنوب غرب سوريا وافقت على تسليم مدينة "بصرى الشام" إلى الجيش السوري، فيما شككت أطراف من المعارضة في إتمام مثل هذا الاتفاق

كذلك قالت وحدة الإعلام الحربي التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، الذي يقاتل بعض مسلحيه مع الجيش السوري، يوم الأحد إن مسلحي المعارضة في "بصرى الشام" بجنوب غرب سوريا وافقوا على التسوية مع الحكومة.

وقال بيان صادر عن وحدة الإعلام الحربي التابعة للحزب: "المسلحون في مدينة بصرى الشام بريف درعا الشرقي يوافقون على المصالحة مع الحكومة ويبدأون بتسليم أسلحتهم تمهيدا لدخول الجيش السوري إلى المنطقة، وتمثل خسارة "بصرى الشام"، وهي مدينة كبرى قريبة من عاصمة محافظة درعا، ضربة كبيرة للمعارضة في مواجهة هجوم الجيش السوري في جنوب غرب البلاد