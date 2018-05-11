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الاتحاد الافريقي يصادق على آلية لدعم الصحراويين في تقرير مصيرهم

  03 جويلية 2018 - 10:40   قرئ 35 مرة   0 تعليق   الدولي
الاتحاد الافريقي يصادق على آلية لدعم الصحراويين في تقرير مصيرهم

اختتمت أشغال القمة الـ 31 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي مساء الاثنين بنواكشوط بالمصادقة على تقارير ولوائح قدمتها مختلف المفوضيات لاسيما حول الصحراء الغربية ومحاربة الارهاب والتطرف العنيف والفساد، وكذا الاصلاحات المؤسساتية للمنظمة وانضمام بلدان القارة الاخرى لمنطقة التبادل الحر القاري.

وصادقت قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي التي حضرها الوزير الاول أحمد أويحيى بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حسب ما نشرته الإذاعة الوطنية، على وضع آلية إفريقية من شانها أن تسمح للاتحاد الافريقي بتقديم "دعم فعال" للمسار الذي تقوده منظمة الامم المتحدة القائم على لوائح ذات الصلة بمجلس الامن لغرض التوصل إلى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية.

وتمت المصادقة على هذه الآلية عقب القرار الذي أعده رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، موسى فقي محمد حول قضية الصحراء الغربية والذي من خلاله ذكر أن الصحراء الغربية والمغرب مدعوان إلى استئناف المفاوضات تحت رعاية الامين العام الأممي.

ويتعلق الامر بمفاوضات "دون شروط مسبقة وبحسن نية قصد التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من قبل الطرفين بشكل يسمح بتقرير مصير الصحراء الغربية في سياق ترتيبات تتوافق والاهداف والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة".

 

ويعد التقرير الذي أعده فقي وصادقت عليه قمة الاتحاد الافريقي، "حاسما بحيث يلزم الاتحاد الافريقي فعليا" للبحث عن حل للنزاع بحكم مسؤوليته في ترقية سلم وامن واستقرار كل القارة".

 

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