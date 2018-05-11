الكيان يقر قانون خصم مبالغ من الأموال المحولة للسلطة الفلسطينية

صادق برلمان الاحتلال الإسرائيلي "الكنيست" على قانون يسمح بخصم قيمة المبالغ التي تدفعها السلطة الوطنية الفلسطينية لذوي القتلى والمعتقلين من الضرائب التي تحولها إسرائيل للسلطة الفلسطينية.

وصوت إلى جانب مشروع القانون، الذي قدمه نواب عن الائتلاف الحاكم والمعارضة على حد سواء، 87 نائبا مقابل 15 صوتا عارضه.

واعتبر أصحاب مشروع القانون أنه "سيوجه رسالة إلى الفلسطينيين مفادها أن الإرهاب لا يجلب أي مكافأة"، حسبهم، ودعا بعض أعضاء الكنيست السلطة الوطنية الفلسطينية إلى إعادة النظر في سياساتها التي "تشجع الإرهابيين" على حد تعبيرهم.

ومن المقرر تخصيص الأموال التي سيتم خصمها لدعم عوائل ضحايا هجمات الفلسطينيين في إسرائيل.

وحسب معطيات وزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي، فإن السلطة الفلسطينية دفعت في العام الماضي 198 مليون دولار لأسر القتلى الفلسطينيين و160 مليون دولار لنادي الأسير الفلسطيني، وهو ما يعادل 7 بالمئة من ميزانيتها السنوية.