روحاني يندد بعقوبات واشنطن

حذر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، واشنطن من تبعات محاولاتها عرقلة صادرات إيران النفطية، مؤكدا أنه "لا يمكن تصدير نفط المنطقة من دون تصدير نفطنا".

وقال روحاني بعد وصوله إلى سويسرا في إطار جولة أوروبية، إن "واشنطن تدعي الضغط على الحكومة الإيرانية، بينما هي تضغط على الشعب الإيراني".

وأكد أن الشعب الإيراني لن يخضع مطلقا للضغوط الخارجية، وأن "سياسة الضغط والتهديد لن تنفع مع إيران وستكون نتيجتها هزيمة الطرف المقابل".

ويقوم الرئيس الإيراني بجولة أوروبية تبدأ اليوم يزور خلالها سويسرا والنمسا، وقد صرح أمس الاثنين قبل مغادرته طهران أن هذه الزيارة ستكون فرصة لبحث مستقبل الاتفاق النووي مع الاتحاد الأوروبي، خاصة أن سويسرا تترأس الدورة الحالية للاتحاد.