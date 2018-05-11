الرئاسة الفلسطينية تنتقد إسرائيل

شريط الاخبار
إخضاع لحوم البوشي لتحاليل الخبرة قبل تحديد مصيرها الحكومة تدرس مراجعة سياسة الدعم بداية من 2019 لافارج موّلت تنطيم داعش لتحصين قواعده وعرضت عمالها للخطر التجار ملزمون بإيداع ملفاتهم إلكترونيا الإنتاج الوطني من البطاطا بلغ 46 مليون قنطار في 2017 السياحة ستسهم بـ20 بالمائة في المدخول الوطني بحلول 2030 يوسفي يكذّب راوية وينفي مراجعة دفتر الشروط الجديد لمركبي السيارات أويحيى يؤكد السعي لمحاربة الفساد ويعرض تجربة الجزائر على الأفارقة توزيع 50 ألف وحدة سكنية بعد غد عبر ولايات الوطن كاسنوس قسنطينة تهدد بمقاضاة المتقاعسين المصادقة على مخطط شغل الأراضي بالمدينة الجديدة ووادي فالي المقيمون يهددون بمقاضاة رؤساء المصالح إجراء المقابلة الشفهية لمسابقة التوظيف منتصف جويلية وسحب الاستدعاءات غدا الاتحاد الإفريقي يرفض إقامة مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين حسبلاوي يؤكد فتح الحوار مع الأطباء المقيمين الأساتذة ذوو الخبرة فقط لتدريس تلاميذ السنة الأولى والثانية بن صالح يطالب بوتفليقة بالترشح لعهدة خامسة بدوي: الجزائر ستبقى واقفة ولن تنحني بورصة النفط تسجل تراجعا وسعر البرميل بـ 78 دولارا 326 مليار دولار أرباح سوناطراك خلال 2017 تأجيل ملف جماعة باماكو المتورطة في استيراد الكوكايين عبر مطار الجزائر فرعون تكشف عن إطلاق خطي أنترنت جديدين اASL AIRLINES تطلق خطين جويين جديدين بين فرنسا والجزائر الدخول إلى كلوب دي بان للمواطنين قريبا! تعويض أصحاب الشقق قد يستغرق سنوات عديدة البنوك مطالبة بإعلام زبائنها بالشروط البنكية قايد صالح يشرف على تخرج 3 دفعات بالأكاديمية العسكرية لشرشال أليانس تطلق خدمة أوطوتونيزيان لمساعدةالسائقين حسبلاوي يؤكد على تكييف التكوين مع أحكام قانون الصحة الجديد مساع لإتمام المشاريع السياحية وترميم الفنادق العمومية تنصيب رتل التدخل المتنقل لمكافحة الحرائق في تيزي وزو أويحيى يؤكد رفض الجزائر إقامة مراكز للمهاجرين على أراضيها حملة ماراطونية لإقناع كبرى الشركات للاستثمار في الجزائر تي أل أس ترفع أسعار خدماتها أمام طالبي الفيزا الجزائر تحذر روسيا والسعودية من رفع إنتاج النفط 122 تلميذ مرشّح للمسابقة النهائية لـ أقلام بلادي يوم 05 جويلية قنوات تلفزيونية خاصة تسبب الصداع للدولة إيداع رئيس بلدية رأس الماء غندوزي سليمان الحبس المؤقت إرهابي من قالمة يروي تفاصيل سفره والتحاقه بـبداعش سوريا والعراق وزارة الفلاحة تنظم شعبة البطاطا لتفادي أزمة التخزين
  1. الرئيسية
  2. الدولي
  3. الرئاسة الفلسطينية تنتقد إسرائيل

الرئاسة الفلسطينية تنتقد إسرائيل

  03 جويلية 2018 - 15:40   قرئ 61 مرة   0 تعليق   الدولي
الرئاسة الفلسطينية تنتقد إسرائيل

انتقدت الرئاسة الفلسطينية بشدة قانونا إسرائيليا جديدا يسمح بخصم قيمة المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية لذوي القتلى والأسرى من الضرائب التي تحولها تل أبيب إلى رام الله.

وشدد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان أصدره اليوم، ونشره "روسيا اليوم" على رفض الرئاسة القاطع لهذا القانون، واصفا إياه بأنه "يمس بأسس العلاقة، بين رام الله وتل أبيب، منذ إبرام اتفاق أوسلو عام 1993 وحتى الآن".

 

وأشار أبو ردينة إلى أن السلطة الفلسطينية تعتبر هذا الموضوع من الخطوط الحمراء، والقانون الجديد بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني، متوعدا الحكومة الإسرائيلية باتخاذ قرارات هامة لمواجهة هذا القرار "الجائر والخطير".

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الدولي

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات