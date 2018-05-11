الرئاسة الفلسطينية تنتقد إسرائيل

انتقدت الرئاسة الفلسطينية بشدة قانونا إسرائيليا جديدا يسمح بخصم قيمة المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية لذوي القتلى والأسرى من الضرائب التي تحولها تل أبيب إلى رام الله.

وشدد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان أصدره اليوم، ونشره "روسيا اليوم" على رفض الرئاسة القاطع لهذا القانون، واصفا إياه بأنه "يمس بأسس العلاقة، بين رام الله وتل أبيب، منذ إبرام اتفاق أوسلو عام 1993 وحتى الآن".

وأشار أبو ردينة إلى أن السلطة الفلسطينية تعتبر هذا الموضوع من الخطوط الحمراء، والقانون الجديد بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني، متوعدا الحكومة الإسرائيلية باتخاذ قرارات هامة لمواجهة هذا القرار "الجائر والخطير".