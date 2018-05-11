مقتل وجرح 25 حوثيا بمعارك في الضالع وسط اليمن

شريط الاخبار
خيار رونار يسقط وحليلوزيتش الأقرب لقيادة الخضر الحكومة تتخلى عن تسيير الإطعام والنقل المدرسي ومعالجة النفايات للخواص تحييد 38 إرهابيا واستسلام 66 آخرين خلال 6 أشهر الإرهابي أبو محمد يسلّم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست العدالة لردع المعتدين على الأئمة والأعوان الدينيين تقنيو صيانة الطائرات بالجوية الجزائرية يهددون بالإضراب وزارة التجارة ستكشف عن الأرباح الخيالية لأصحاب مصانع تركيب السيارات بن غبريت تأمر بإخضاع خرّيجي المعاهد العليا للأساتذة للتكوين قطارات الاستجمام من المدن الداخلية نحو الولايات الساحلية الصندوق الوطني للتعاون يحافظ على المركز الرابع في سوق التأمينات مراجعة قانون التجارة الخارجية لتنظيم تصدير المنتوجات المحلية إخضاع لحوم البوشي لتحاليل الخبرة قبل تحديد مصيرها الحكومة تدرس مراجعة سياسة الدعم بداية من 2019 لافارج موّلت تنطيم داعش لتحصين قواعده وعرضت عمالها للخطر التجار ملزمون بإيداع ملفاتهم إلكترونيا الإنتاج الوطني من البطاطا بلغ 46 مليون قنطار في 2017 السياحة ستسهم بـ20 بالمائة في المدخول الوطني بحلول 2030 يوسفي يكذّب راوية وينفي مراجعة دفتر الشروط الجديد لمركبي السيارات أويحيى يؤكد السعي لمحاربة الفساد ويعرض تجربة الجزائر على الأفارقة توزيع 50 ألف وحدة سكنية بعد غد عبر ولايات الوطن كاسنوس قسنطينة تهدد بمقاضاة المتقاعسين المصادقة على مخطط شغل الأراضي بالمدينة الجديدة ووادي فالي المقيمون يهددون بمقاضاة رؤساء المصالح إجراء المقابلة الشفهية لمسابقة التوظيف منتصف جويلية وسحب الاستدعاءات غدا الاتحاد الإفريقي يرفض إقامة مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين حسبلاوي يؤكد فتح الحوار مع الأطباء المقيمين الأساتذة ذوو الخبرة فقط لتدريس تلاميذ السنة الأولى والثانية بن صالح يطالب بوتفليقة بالترشح لعهدة خامسة بدوي: الجزائر ستبقى واقفة ولن تنحني بورصة النفط تسجل تراجعا وسعر البرميل بـ 78 دولارا 326 مليار دولار أرباح سوناطراك خلال 2017 تأجيل ملف جماعة باماكو المتورطة في استيراد الكوكايين عبر مطار الجزائر فرعون تكشف عن إطلاق خطي أنترنت جديدين اASL AIRLINES تطلق خطين جويين جديدين بين فرنسا والجزائر الدخول إلى كلوب دي بان للمواطنين قريبا! تعويض أصحاب الشقق قد يستغرق سنوات عديدة البنوك مطالبة بإعلام زبائنها بالشروط البنكية قايد صالح يشرف على تخرج 3 دفعات بالأكاديمية العسكرية لشرشال أليانس تطلق خدمة أوطوتونيزيان لمساعدةالسائقين حسبلاوي يؤكد على تكييف التكوين مع أحكام قانون الصحة الجديد
  1. الرئيسية
  2. الدولي
  3. مقتل وجرح 25 حوثيا بمعارك في الضالع وسط اليمن

مقتل وجرح 25 حوثيا بمعارك في الضالع وسط اليمن

  06 جويلية 2018 - 11:01   قرئ 52 مرة   0 تعليق   الدولي
مقتل وجرح 25 حوثيا بمعارك في الضالع وسط اليمن

أعلنت قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، مقتل وإصابة 25 مسلحا من جماعة أنصار الله "الحوثيين" بمعارك في محافظة الضالع وسط اليمن.

وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" إن "قواته في القطاع الغربي بمريس أفشلت تسللا للمليشيا الحوثية، في مواقع الرحبة والصلول بمنطقة سون الواقعة غرب مريس"، مشيرا إلى أن معارك عنيفة دارت بالتزامن في قرية رمة وجبلي ناصة ومرمق.

وأكد الموقع على أن "المعارك أسفرت عن مقتل 17 من الحوثيين وإصابة 8 آخرين".من جانبه، قال القائد العسكري لقوات المقاومة التهامية العقيد الركن أحمد الكوكباني إن "عملية تحرير مديرية التحيتا وزبيد سوف يسهل معركة تحرير مدينة الحديدة ومينائها، كما أنه سيؤدي إلى قطع خطوط إمداد االحوثيين من زبيد إلى التحيتا والجراحي علاوة على تأمين خطوط إمداد القوات المشتركة في عملية التحرير عبر الخط الساحلي".

وأكد الكوكباني، أن الحوثيين يخسرون كثيرا في الساحل الغربي وأن قواتهم فقدت فاعليتها بسبب النقص الكبير في صفوف المقاتلين.وهاجم مسلحو "أنصار الله" مساء الأربعاء، مواقع لقوات الرئيس هادي في منطقة مريس بمديرية قعطبة، تمكنوا خلاله من السيطرة على نقيل الحيافي شمال مريس.

ويقدم التحالف العربي، منذ مارس عام ،2015 دعما لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، يتمثل بعمليات جوية وبرية ضد مسلحي "أنصار الله"، الذين أحكموا سيطرتهم على العاصمة صنعاء وما حولها، بينما سيطرت جماعات إرهابية مثل تنظيم "القاعدة" و"داعش" على محافظات وسط البلاد، مثل حضرموت.

 

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الدولي

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات