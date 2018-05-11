دعوى صينية ضد واشنطن في منظمة التجارة

قالت وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة إن بكين أقامت دعوى ضد الولايات المتحدة بشأن فرض رسوم جمركية على الواردات.

وفرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على واردات سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار يوم الجمعة فردت الصين بالمثل واتهمت واشنطن بإطلاق شرارة "الحرب التجارية الأوسع نطاقا" في الوقت الذي صعد فيه أكبر اقتصادين في العالم خلافهما بشدة.

ورفع الرئيس الأمريكي سقف التوقعات محذرا من أن بلاده قد تفرض في نهاية المطاف رسوما على سلع صينية بقيمة 500 مليار دولار، أي ما يعادل تقريبا إجمالي واردات الولايات المتحدة من الصين في العام الماضي.