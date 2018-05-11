روسيا تحضر لإصدارعملة تذكارية للمونديال

يعتزم البنك المركزي الروسي إصدار عملة معدنية تذكارية من فئة نصف روبل، في حال فوز المنتخب الوطني لكرة القدم على كرواتيا في المباراة التي تجمع المنتخبين، السبت، في دور الثمانية لمونديال روسيا 2018.

وبعد أن قوبل باستخفاف في الداخل عن أداء متواضغ في مباريات قبل كأس العالم، فاجأ المنتخب الروسي البلاد وعالم كرة القدم بنجاحاته في النهائيات وبدأ المشجعون الروس ومسؤولون بالدولة يتكاتفون حول "الدب الروسي" في ضوء انتصاراته الأخيرة غير المتوقعة وفي مثال حي لمثل هذا الدعم، بث بنك روسيا المركزي صورة بصفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي للعملة المعدنية الفضية اللون من فئة نصف روبل، وقد نقش عليها "فيفا 2018 كأس العالم لكرة القدم في روسيا"وأكد المكتب الصحفي للبنك المركزي أن البنك ملتزم بصك مثل هذه العملة "إذا فازت روسيا على كرواتيا".