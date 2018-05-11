الجيش السوري يضبط مستودعات أسلحة عند معبر نصيب

أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء، بعثور الجيش السوري خلال عمليات تمشيط منطقة معبر نصيب الحدودي مع الأردن على عتاد وسلاح حربي ثقيل تركه المسلحون بعد فرارهم.

وأوضحت الوكالة أن وحدات الجيش عثرت على عربات "بي إم بي" و"بي إر دي إم"، إضافة إلى مستودعات ذخيرة متنوعة بينها قذائف هاون ودبابات وقاذفات مختلفة وذخيرة متوسطة وصغيرة مع مشفى ميداني في أحد أقبية المباني يضم مستودع أدوية مصدرها خارجي، إضافة إلى ورشة لتصنيع العبوات الناسفة وسجن كان المسلحون يستخدمونه لاحتجاز المختطفين.