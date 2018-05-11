بيان الداخلية التونسية حول اغتيال عناصر من الحرس الوطني

لقى 9 من أفراد الحرس الوطني التونسي بمدينة غار الدماء بولاية جندوبة بشمال غرب البلاد مصرعهم في كمين نصبته مجموعة إرهابية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية سفيان الزعق -في تصريح اليوم الأحد، نقلا عن اليوم السابع "إن العملية الإرهابية استهدفت دورية تابعة للحرس الوطني، مما نتج عنه سقوط شهداء وجرحى".

وأوضح أن الجماعات الإرهابية نصبت كمينا بمنطقة عين سلطان بمدينة غار دماء في ولاية جندوبة للحرس الوطني، مشيرا إلى أن العملية وقعت على بعد 7 كيلو مترات من مركز الثريا الواقع على الحدود مع الجزائر.