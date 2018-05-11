الخارجية الفلسطينية تحذر من مخطط استيطانى

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ما وصفته بـ "المخطط الاستعمارى التوسعى الجديد" ضد الحق الفلسطينى فى منطقة البحر الميت والأغوار، وقالت " إن ذلك يعد انتهاكا صارخا للشرعية الدولية وقراراتها وخرقا جسيما للقانون الدولى واتفاقيات جنيف، وامتدادا للانقلاب الإسرائيلى الممنهج على الاتفاقيات الموقعة".

وأكدت الوزارة فى بيان لها نشرته اليوم السابع أن الدعم الأمريكى غير المحدود للاحتلال وسياساته ومخططاته الاستيطانية، يشجع سلطات الاحتلال على الإسراع والتمادى فى تنفيذ برامجها الهادفة إلى تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، ومحاولة حسم قضايا الحل النهائى التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، بما يؤدى إلى إجهاض أى فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.