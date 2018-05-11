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اردوغان يبدأ ولاية رئاسية جديدة بصلاحيات معززة

  09 جويلية 2018 - 11:45   قرئ 38 مرة   0 تعليق   الدولي
اردوغان يبدأ ولاية رئاسية جديدة بصلاحيات معززة

سيؤدي الرئيس التركي طيب رجب اردوغان يوم الاثنين,  اليمين الدستورية, في تمام الواحدة زوالا بتوقيت غرينيتش,ثم يترأس حفلا في  القصر الرئاسي يكرس رسميا الانتقال الى النظام الرئاسي في ضوء تعديل دستوري تم تبنيه اثر استفتاء في ابريل 2017.

ويبدأ أردوغان ولاية رئاسية جديدة من خمس سنوات بصلاحيات واسعة, في ظل نظام  رئاسي جديد, بعد عامين على محاولة لانقلاب عسكرية, في 15 يوليو 2016 .

وبعد ان يؤدي اليمين الاثنين, يعرض اردوغان حكومته الجديدة التي يتوقع ان تضم  16 وزارة مقابل 26 في الحكومة الحالية من دون احتساب رئيس الوزراء.

وحقق اردوغان (64 عاما) الموجود في السلطة منذ 2003 كرئيس للوزراء أولا ثم  كرئيس, انتصارا مريحا منذ الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 24 يونيو,  محققا 52,6 في المئة من الاصوات بفارق كبير على منافسيه.

 

 

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