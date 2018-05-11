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عباس يشكو "اسرائيل" للروس

  10 جويلية 2018 - 14:15   قرئ 21 مرة   0 تعليق   الدولي
عباس يشكو "اسرائيل" للروس

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الاثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين والوفد المرافق له.

وأعرب الدبلوماسي الروسي فيرشينين نقلا عن روسيا اليوم عن حرص بلاده على تمتين وتعزيز علاقات الصداقة الروسية-الفلسطينية التاريخية، مؤكدا موقف موسكو المبدئي الداعم للقضية الفلسطينية من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعرب المسؤول الروسي عن تقديره الكبير لزيارة عباس المرتقبة إلى روسيا، ولقائه الهام مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى حضور المباراة النهائية لكأس العالم مع باقي زعماء العالم.

من جانبه، أطلع الرئيس الفلسطيني ضيفه فيرشينين على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والعقبات التي تعترض العملية السياسية جراء الممارسات الإسرائيلية الأحادية الجانب والانحياز الأمريكي الكامل لصالح إسرائيل.

وأشار عباس إلى أن استمرار إسرائيل في "اتخاذ القرارات العدائية ضد الشعب الفلسطيني كقرار الكنيست اقتطاع رواتب الأسرى والشهداء من أموال المقاصة الفلسطينية، وعملية التهويد وسرقة الأرض كقضية الخان الأحمر، ستكون لها عواقب وخيمة، وسيتخذ الجانب الفلسطيني الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق الفلسطينية". 

وأكد الرئيس الفلسطيني أن القيادة الفلسطينية جادة في تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام وفق ما اتفق عليه في اتفاق القاهرة الأخير، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة.

 

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